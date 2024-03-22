Россия нанесла массированный удар по энергосиcтеме Украины

Россия в ночь на пятницу подвергла Украину очередному массированному ракетному обстрелу. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, это была самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время. "Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях", — написал министр в фейсбуке. В ряде регионов наблюдаются перебои с электричеством.

Галущенко также подтвердил, что из-за обстрела обесточена одна из линий электропередач, питающих Запорожскую АЭС. Сейчас станция соединена с украинской энергосистемой лишь одной ЛЭП меньшей мощности. "Такая ситуация крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации,"- заявил глава "Энергоатома" Пётр Котин.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о 12 ракетных ударах. Поражены объекты инфраструктуры, пострадали жилые дома. Есть раненые.

В Кривом Роге в результате атаки дронами и ракетами повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил мэр города Александр Вилкул. В городе вводятся графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на работу от генераторов.

В Харькове российские военные нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. В ряде мест после взрывов начались пожары. Город практически полностью остался без электричества и водоснабжения. На маршруты не вышел электротранспорт.

Удар был нанесён по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС. На станции начался пожар, говорится в сообщении "Укргидроэнерго". Российская ракета попала в троллейбус, который ехал по дамбе Днепровской ГЭС. Об этом сообщил Пётр Андрющенко, до российского вторжения занимавший должность советника мэра Мариуполя. По его словам, пассажиры троллейбуса ехали на работу. Движение в районе ГЭС остановлено.

Попадания в объекты критической инфраструктуры зафиксированы в Сумской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Полтавской и Николаевской областях.