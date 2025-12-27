Россия нанесла массированный удар по Киеву. Есть пострадавшие

В ночь на субботу Киев и область подверглись крупной атаке российских беспилотников и ракет.

В Дарницком районе дрон врезался в 24-этажный дом, в результате пострадали верхний и технический этажи. Другой дрон врезался в 18-этажное жилое здание в Днепровском районе. Глава городской администрации Тимур Ткаченко сообщил о повреждении 18-этажного общежития в Соломенском районе. Есть также сообщения о попаданиях и возгораниях в других районах столицы.

По последним данным, пострадали 22 человека, среди них двое детей. 12 пострадавших госпитализированы, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В результате атаки в городе наблюдаются перебои с тепло- и энергоснабжением. "Без централизованного теплоснабжения сейчас более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы", – заявил Кличко.

Кроме того, во всей столице были введены экстренные отключения электричества

В Киевской области в результате атаки погибла женщина 1978 года рождения, еще один человек получил ранения. По словам главы областной администрации Николая Калашника, под ударами оказались объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский утром в субботу сообщил, что страну атаковали почти 500 российских беспилотников и 40 ракет. Основной целью удара, по его словам, стала энергетическая и гражданская инфраструктура Киева.

"Много было вопросов в эти дни. А где же российский ответ на предложения закончить войну, которые были предоставлены Соединенными Штатами и миром? Российские представители ведут долгие разговоры, но в реальности за них говорят "кинжалы" и "шахеды". Это есть истинное отношение Путина и его окружения. Они не хотят заканчивать войну и пытаются использовать каждую возможность, чтобы причинить больше боли Украине и увеличить свое давление на других в мире", – написал Зеленский.