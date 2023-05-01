Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Есть погибшие

В городе Павлодар Днепропетровской области Украины в результате ночного ракетного удара армии России пострадали 25 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

По его словам, российская армия нанесла удар крылатыми ракетами, семь из которых были сбиты. "Но есть и попадания", - написал Лысак. Одна из ракет попала в промышленное предприятия, начался пожар. В жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, пять магазинов". Пострадали также около 40 жилых домов и школа в нескольких районах региона, уточнил глава администрации Днепропетровской области.

После появления информации об ударе по Павлограду в соцсетях появилось видео, на котором видны яркие вспышки и разрывы. В городе начался пожар, предположительно, удар был нанесен по складу боеприпасов. В квартирах и домах взрывной волной были вынесены закрытые окна и балконные двери.

В телеграм-канале администрации города попросили жителей не выходить на улицу и оставаться в безопасных местах. Иной официальной информации о произошедшем пока нет.

Проверить эти сведения не представляется возможным.

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российского обстрела Никополя в Днепропетровской области, сообщает Лысак.

Ударом из тяжелой артиллерии были повреждены шесть многоэтажных домов и ещё шесть частных домов, а также несколько хозяйственных построек, два газопровода и линия электропередач.

Минувшей ночью в результате российского ракетного обстрела Херсонской области погиб местный житель. Об этом заявили в областной военной администрации.

Украинские военные подтвердили, что в ночь на 1 мая российские военные атаковали Украину при помощи стратегической авиации и выпустили 18 крылатых ракет воздушного базирования. 15 из них были уничтожены, написал в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее администрация Киева сообщила, что все выпущенные по столице Украины ракеты были сбиты.

Минобороны России очередную ракетную атаку по Украине пока не комментировало.