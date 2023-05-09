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Россия нанесла ракетный удар по Украине в ночь на 9 мая

Украинские полицейские осматривают российскую крылатую ракету, сбитую силами ПВО Вооруженных сил Украины. Киевская область, январь 2023 года

Россия нанесла ракетный удар по Украине в ночь на 9 мая. Украинская сторона сообщает о том, что ПВО удалось сбить 23 из 25 выпущенных ракет.

Удар наносился с моря и с воздуха. Использовались крылатые ракеты "Калибр" и Х-101/Х-555. По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, 15 ракет были сбиты на подлёте к Киеву. Сообщается, что в украинской столице обломки ракеты упали на частный дом. Возник пожар, который удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

Удар также был нанесён по Днепропетровской области. Глава региона Сергей Лысак сообщил о том, что были выпущены восемь ракет, все из которых были сбиты. Обломки одной из них упали на жилой дом, в результате чего пострадала местная жительница.

Ранее Россия атаковала Киев дронами-камикадзе "Шахед" в ночь на 8 мая. Вооружённые силы Украины отчитались, что сбили все 35 из 35 дронов. В результате падения обломков есть разрушения. Пострадали пять человек.

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