Россия нанесла удар 128 дронами по Украине

Россия ночью нанесла удар 128 дронами по Украине, 31 из них не удалось перехватить и они попали в цели, следует из сообщения украинских военных. Около 80 беспилотников были ударными, остальные — цели-ловушки.

В городе Чугуеве в Харьковской области возник ряд пожаров, сообщает украинская служба чрезвычайных ситуаций. Атакованы объекты энергетики в Одесской области. О других целях на момент публикации новости не сообщалось.

По состоянию на 9 утра (10:00 МСК) атака продолжалась, передаёт Украинская служба Радио Свобода. Москва удар не комментировала.