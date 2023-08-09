Россия нанесла удар по городу Запорожье. Есть погибшие

Не менее трёх человек погибло в результате российского ракетного удара по городу Запорожье вечером 9 августа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, уточнив, что данные об убитых предварительные.

По данным местных властей, семеро человек госпитализированы. Тро из них в тяжёлом состоянии.

Украинские СМИ пишут, что удар пришелся по жилому кварталу, российские телеграм-каналы утверждают, что целью был завод "Мотор Сич".

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко опубликовал видео с места удара, на котором видно разрушенный православный храм.

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