Россия нанесла удар по Киеву, загорелась Киево-Печерская Лавра

Четыре человека погибли, 30 получили ранения в результате российского массированного удара по Киеву, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Повреждения и пожары, как сообщил мэр Виталий Кличко, зафиксированы почти во всех районах города, аварийно-спасательные службы работают на 50 объектах города.

В Печерском районе загорелась крыша Успенского собора Киево-Печерской лавры. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Наместник Киево-Печерской лавры, епископ Авраамий сообщил, что древние иконы и другие святыни удалось спасти – после удара была организована эвакуация.

Вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике Татьяна Бережная сообщила, что российские военные ударили по киностудии имени Довженко. По словам Бережной, в результате атаки уничтожена самая большая и старая коллекция костюмов Украины. В студии находились около трёх миллионов единиц различной одежды.

Кроме того, пожар возник в здании Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал" на площади 1000 кв метров.

В Оболонском районе повреждены несколько жилых домов, в том числе девятиэтажный дом и склады, горели около 30 автомобилей. В Подольском районе пожары произошли в частном доме и трехэтажном здании, в Соломенском районе – на территории учебного заведения и в жилом доме. В других районах города повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, предприятия, склады и линии электропередачи. В северной части Киева 140 тысяч абонентов остались без электроснабжения, сообщил Кличко.

Россия в ночь на 15 июня запустила по Украине 70 ракет (шесть противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 34 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400", 30 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К") и 611 беспилотников, из них сбиты 50 ракет и 582 дрона, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ударом по Киево-Печерской лавре "Путин навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории". "Он должен быть проклятым во веки. Только российские подонки, не имеющие ничего святого, могут намеренно повредить Киево-Печерскую лавру, уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной", – подчеркнул Сибига.

Украина, по его словам, инициирует все соответствующие международные процедуры и потребует "немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство".

В Минобороны России заявили, что массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, военным аэродромам и территориальным центрам комплектования.