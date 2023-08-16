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Россия нанесла удар "Шахедами" по портам на Дунае

Повреждённый ангар с зерном в порту Рени при одной из предыдущих атак

Российские войска в ночь на 16 августа осуществили атаку на портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях Украины. Для ударов использовались дроны "Шахед", 13 из них удалось сбить - сообщило командование Воздушных сил Украины. Сколько всего было выпущено беспилотников - не сообщается.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что удар был нанесён по портовой инфраструктуре на юге области, в одном из портов на Дунае пострадали складские помещения и зернохранилища. Люди, по имеющимся данным, не пострадали. Кипер опубликовал фото последствий ударов.

На Дунае расположены в частности порты Измаил и Рени. После выхода России из так называемой зерновой сделки в середине июля российские военные регулярно наносят удары по портам в Одесской области, как черноморским, так и дунайским. В ночь на 2 августа, как сообщалось, в Измаиле были разрушены объекты портовой и промышленной инфраструктуры, возникли пожары. Повреждены были элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения , а также здание морского вокзала.

  • Российские военные ранее заявляли, что после прекращения работы зернового коридора 17 июля будут рассматривать идущие в украинские порты торговые корабли как военные цели.
  • Зерновая сделка, по которой продовольствие вывозится из заблокированных Россией черноморских портов, была заключена в июле прошлого года при содействии Турции и ООН. Соглашение продлевалось несколько раз. Последний раз – 17 мая.
  • Россия утверждает, что часть сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не выполнялась. Москва подчёркивает, что готова вернуться к соглашению, как только все её интересы будут учтены.
  • Российские военные заявили, что могут рассматривать корабли, идующие в украинские порты, как потенциальные военные цели. 13 августа сообщалось, что российский патрульный корабль утром в воскресенье открыл предупредительный огонь, требуя, чтобы сухогруз "Шюкрю Окан" под флагом Палау, направлявшийся в порт Измаил, прекратил движение. На борт судна высадились российские военные для проверки груза. Власти Украины, комментируя инцидент, назвали действия российской стороны "откровенным игнорированием прав черноморских государств на свободное судоходство и на мирный проход их судов через территориальное море прибрежных стран". Киев призвал международное сообщество отреагировать на ситуацию.

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