Россия нанесла удары по Сумам и Кривому Рогу

Российские войска в ночь на 23 июля нанесли удары беспилотниками по нескольким областям Украины. В городе Сумы была атакована гражданская инфраструктура, рассказал мэр Артём Кобзарь. Из-за этого часть жителей остались без электричества.

Город Кривой Рог подвергся массированной атаке беспилотников, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. По его словам, в городе есть разрушения: повреждены частные дома, шесть многоэтажных зданий, частное предприятие, учебное заведение, административное здание, церковь, спортивный комплекс. Пострадавших нет.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в Харьковской области ликвидировали обширный пожар, начавшийся в результате атаки дрона. В посёлке Великий Бурлук беспилотники атаковали торговые павильоны.

Местные власти сообщили, что из-за удара пострадали пять человек.

Также удары наносились по Николаевской области.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, российские войска за ночь запустили 71 беспилотник - это меньше, чем обычно в последние недели. Сообщается, что 26 из них сбить не удалось.

В Херсоне из-за российского обстрела в среду погибла женщина. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Также в результате атаки ударных беспилотников в селе Зоревка Херсонской области под обстрел попали двое детей: мальчик и девочка 13 лет, они получили ранения.