Россия нанесла удары по западу Украины и по Харькову, есть жертвы

Российские военные в ночь на 19 ноября нанесли воздушные удары по западным регионам Украины. Массированной атаке беспилотников подвергся также Харьков. Есть жертвы и разрушения.

В Тернополе на западе Украины в результате удара разрушено многоэтажное здание, есть другие разрушения. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что известно о девяти погибших, спасательные работы продолжаются, число жертв может быть большим. Пострадали десятки людей, точное число не называется.

Во Львове после российской ракетно-дроновой атаки возник крупный пожар, о пострадавших не сообщается. Повреждения, как сообщается, получили объект энергетики, склады и деревообрабатывающее предприятие. Под ударом были также Ровненская и Ивано-Франковская области, также на западе Украины. В Ивано-Франковской области пострадали три человека, в том числе двое детей.

Польша в связи с российским ударом по приграничным регионом поднимала истребители, в воздух поднимались также истребители других стран НАТО, патрулирующие воздушное пространство Польши. О нарушении российскими беспилотниками или ракетами границы не сообщалось.

Минэнерго Украины сообщило об аварийных отключениях электроэнергии в ряде регионов в результате российских ударов.

В Харькове в результате российской атаки повреждения получили жилые дома и другие гражданские объекты. Известно о более чем 40 пострадавших, сообщили утром в среду местные власти.

Всего, по данным Зеленского, известно о более чем 470 ударных беспилотников и 48 ракет разных типов, которые Россия выпустила по Украине.

Российские военные удары пока не комментировали.