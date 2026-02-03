Россия не ответила на запрос Армении по делу об убийстве чеченки

Следственный комитет Армении ответил на запрос Русской службы Би-би-си и официально подтвердил, что подозреваемыми в убийстве 23-летней Айшат Баймурадовой, бежавшей в Армению из Чечни, считаются двое граждан России — Карина Иминова и Саид-Хамзат Байсаров.

Сотрудники Следственного комитета Армении в декабре обращались к российским коллегам за помощью в расследовании, но до сих пор не получили ответа. 1 декабря армянские следователи отправили в Интерпол запрос с просьбой о содействии в получении информации об Иминовой и Байсарове.

Cледователи подтвердили, что Иминова и Байсаров выходили в день убийства из квартиры, в которой нашли тело Баймурадовой. Подозреваемые, по информации армянской стороны, действовали по указанию "пока не установленного лица".

По предварительной версии следствия, причиной смерти Айшат Баймурадовой стало механическое удушение. На теле погибшей были также обнаружены "мелкие и крупные очаги кровоизлияния — результат воздействия тупых предметов, а также пара небольших поверхностных дефектов кожи на правой половине лица". По мнению следователей, эти дефекты могли быть вызваны "воздействием высокой температуры".

Ранее источник "Дождя", имеющий информацию о расследовании, утверждал, что девушку могли отравить.

Айшат Баймурадова — дальняя родственница главы Чечни Рамзана Кадырова — бежала из Чечни при помощи правозащитников и в январе 2025 года поселилась в Ереване. 15 октября она не вернулась со встречи с Кариной Иминовой — ранее она познакомилась с ней в инстаграме. Через несколько дней Баймурадову нашли мёртвой в сдававшейся посуточно ереванской квартире.

Саид-Хамзат Байсаров, считается, как пишет "Медуза", племянником бизнесмена Руслана Байсарова — отца младшего сына певицы Кристины Орбакайте и друга Рамзана Кадырова.



