Россия не продлила аккредитацию финской журналистке

МИД России отказался продлевать аккредитацию финской журналистке, которая работала в стране более 30 лет, со времён Советского Союза.

Об этом сообщила газета IltaSanomat, корреспондентом которой работает Арья Паананен. Внимание на публикацию обратило издание "Агентство".

Паананен впервые получила рабочую визу в СССР в 1990 году и с тех пор ежегодно её продлевала. В конце прошлого года, однако, МИД России отказался оказывать ей поддержку в продлении визы и аккредитации для работы, а 8 февраля ей заявили в МИД, что никаких перспектив для переаккредитации нет - это значит, что Паананен не сможет работать в России.

Как отмечает "Агентство", летом 2022 года представитель МИД России Мария Захарова упоминала деятельность Арьи Паананен в качестве примера "безосновательной антироссийской пропаганды". Это было связано в том числе с тем, что она была редактором материалов на русском языке, которые её газета публиковала о войне в Украине. В апреле 2022 года Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту IltaSanomat за статью на русском языке о гражданских жертвах российского военного вторжения.

"Некоторые спрашивали, насколько успешной будет моя работа в России в нынешних условиях. Вероятно, никакой работы не будет" - написала сама журналистка в твиттере.

"Паананен хотят запретить освещать происходящее в России. Запрещая Паананен въезд, Россия фактически показывает, какой она хороший журналист и неприятный для Владимира Путина критик", — заявила главный редактор IltaSanomat Йоханна Лахти.