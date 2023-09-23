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Россия ночью атаковала Украину "Шахедами" и "Ониксами"

Работа сил ПВО над Киевом (архивное фото)

Украинские военные сообщили о ночной российской атаке по территории страны с применением ударных беспилотников "Шахед". Удары наносились по Запорожской и Днепропетровской областях. По данным Воздушных сил ВСУ, ПВО уничтожила 14 из 15 "Шахедов".

В городе Днепр, по словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, обломки беспилотника повредили объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали.

Также в ночь на 23 сентября удар был нанесён ракетами "Оникс" по побережью в Одесской области. По сообщениям украинских властей, две ракеты ударили по рекреационной зоне. О каких-либо серьёзных разрушениях и жертвах не сообщается.

Российские военные практически ежедневно наносят удары по Украине с использованием ракет разного типа и ударных беспилотников. Украинские силы ПВО утверждают, что сбивают большую часть ракет и дронов.

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В Нагорном Карабахе прекращён огонь
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В Нагорном Карабахе прекращён огонь

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В Нагорном Карабахе прекращён огонь

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