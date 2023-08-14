Россия ночью трижды атаковала Одессу ракетами и беспилотниками

Одессу ночью в понедельник российские военные трижды атаковали ракетами и ударными беспилотниками. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
По словам представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, по региону были выпущены 15 ударных дронов и 8 ракет морского базирования "Калибр".
Силы ПВО отразили все атаки, но обломки ракет и дронов повредили общежитие одного из вузов и супермаркет. Пострадали три человека, в оперативном командовании сообщают, что это сотрудники супермаркета.
Взрывной волной в нескольких зданиях выбиты стёкла, повреждены припаркованные рядом автомобили. В двух зданиях начался пожар.
- Российская армия наносит удары по Одессе и Одесской области почти каждую ночь, начиная с 18 июля – сразу после того, как Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Погибли и получили ранения несколько человек. Украинские власти считают, что цель Москвы – нарушить экспорт зерна.
- При этом Москва называет свои действия ответом за взрыв на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Тогда погибла семейная пара.