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Россия ночью трижды атаковала Одессу ракетами и беспилотниками

Одесса (архивное фото)

Одессу ночью в понедельник российские военные трижды атаковали ракетами и ударными беспилотниками. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

По словам представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, по региону были выпущены 15 ударных дронов и 8 ракет морского базирования "Калибр".

Силы ПВО отразили все атаки, но обломки ракет и дронов повредили общежитие одного из вузов и супермаркет. Пострадали три человека, в оперативном командовании сообщают, что это сотрудники супермаркета.

Взрывной волной в нескольких зданиях выбиты стёкла, повреждены припаркованные рядом автомобили. В двух зданиях начался пожар.

  • Российская армия наносит удары по Одессе и Одесской области почти каждую ночь, начиная с 18 июля – сразу после того, как Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Погибли и получили ранения несколько человек. Украинские власти считают, что цель Москвы – нарушить экспорт зерна.
  • При этом Москва называет свои действия ответом за взрыв на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Тогда погибла семейная пара.

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