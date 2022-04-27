Россия обменяла осуждённого в США за перевозку кокаина лётчика на бывшего морпеха

Россия обменяла осуждённого в США за подготовку перевозки кокаина лётчика Константина Ярошенко на бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида, осуждённого за нападение на полицейских в Москве. Об этом сообщил 27 апреля российский МИД.

Обмен состоялся в третьей стране, цитирует "Интерфакс" российского адвоката Ярошенко. Он уточнил, что его подзащитный ещё не прибыл в Россию.

Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии на западе Африки сотрудниками американских спецслужб и экстрадирован в США. Согласно приговору суда, россиянин взялся доставить в США четыре тонны кокаина из Венесуэлы через Либерию. Сам лётчик отказался признать свою вину. В 2011 году он был приговорён к 20 годам тюрьмы. Он мог выйти на свободу в октябре 2027 года.

Россия называла его арест "похищением". Американская защита Ярошенко настаивала, что он стал жертвой провокации управления по борьбе с наркотиками. В ходе рассмотрения дела имя Ярошенко связывали с другим осуждённым в США россиянином, Виктором Бутом, который был приговорён за к 25 годам тюрьмы за подготовку продажи оружия колумбийским повстанцам.

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