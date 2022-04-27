Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россия обменяла осуждённого в США за перевозку кокаина лётчика на бывшего морпеха

Родственники американца Тревора Рида (на фото) настаивали на несправеливости приговора

Россия обменяла осуждённого в США за подготовку перевозки кокаина лётчика Константина Ярошенко на бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида, осуждённого за нападение на полицейских в Москве. Об этом сообщил 27 апреля российский МИД.

Обмен состоялся в третьей стране, цитирует "Интерфакс" российского адвоката Ярошенко. Он уточнил, что его подзащитный ещё не прибыл в Россию.

Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии на западе Африки сотрудниками американских спецслужб и экстрадирован в США. Согласно приговору суда, россиянин взялся доставить в США четыре тонны кокаина из Венесуэлы через Либерию. Сам лётчик отказался признать свою вину. В 2011 году он был приговорён к 20 годам тюрьмы. Он мог выйти на свободу в октябре 2027 года.

Россия называла его арест "похищением". Американская защита Ярошенко настаивала, что он стал жертвой провокации управления по борьбе с наркотиками. В ходе рассмотрения дела имя Ярошенко связывали с другим осуждённым в США россиянином, Виктором Бутом, который был приговорён за к 25 годам тюрьмы за подготовку продажи оружия колумбийским повстанцам.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

"Азовсталь" продолжают бомбить
Embed
"Азовсталь" продолжают бомбить

No media source currently available

0:00 0:12:51 0:00

"Азовсталь" продолжают бомбить

Вывести людей пока не удаётся


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG