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Россия обстреляла крылатыми ракетами Киев и другие города Украины

Российские войска в ночь на субботу подвергли массированному ракетному обстрелу Киев, Днепр, Харьков и Кременчуг. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Военно-воздушные силы Украины сообщили, что зафискировали пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 стратегической авиацией из акватории Каспийского моря.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в Соломенском районе украинской столицы. По его словам, ракеты попали в 16-этажный жилой дом, возник пожар. На месте работают спасательные службы. Пока известно о двух пострадавших мирных жителях: один был госпитализирован, второму оказана помощь на месте.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе ракетами С-300 по Слободскому району города.

Минобороны России не комментировало удары.

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