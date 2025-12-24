Ссылки для упрощенного доступа

Россия обстреляла Запорожье. Есть пострадавшие

Последствия удара по Запорожью, 24 декабря 2025 года
Последствия удара по Запорожью, 24 декабря 2025 года
Не менее четырёх человек получили ранения в результате российского удара по Запорожью в ночь на 24 декабря. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным главы областной военной администрации Ивана Федорова, российские военные нанесли не менее трёх авиаударов. Повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов. В них выбиты окна, разрушены балконы и лоджии.

В одном из районов города произошло возгорание гаражей на площади 50 квадратных метров. Взрывной волной частично повреждено здание пожарной части, административные постройки, образовательное учреждение и автомобили.

По данным ВСУ, в ночь на 24 декабря Россия ударила 116 беспилотниками по Украине. Значительное число дронов, как отмечается, было направлено на объект критической инфраструктуры в Черниговской области. К 8:30 утра силы ПВО сбили 60 дронов.

Украинские власти и международные организации квалифицируют удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению как военные преступления. Российские власти заявляют, что атаки направлены на военные объекты.

