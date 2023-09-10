Россия построила новые ангары для хранения техники у финской границы

Россия после длительного перерыва обустраивает военные базы у границы с Финляндией. Об этом сообщила крупнейшая финская телерадиокомпания Yle на основе анализа спутниковых снимков военной базы Алаккурти на юго-западе Мурманской области и военного склада в Петрозаводске.
На снимках Алаккурти отчётливо видны новые постройки, в частности - ангары для хранения техники. Военный эксперт, которого журналисты попросили прокомментировать полученные изображения, пояснил, что каждый из новых ангаров (всего их - три) имеет площадь 2500 квадратных метров, и в каждом из них может разместиться до 40 бронетранспортеров - то есть, техника для одного батальона.
На территории склада танков и артиллерии в Петрозаводске, который находится близ финской границы, эксперты также обнаружили одно новое здание.
Отмечается при этом, что пока новые ангары будут использоваться не столько для укрепления воинских частей, охраняющих границу, сколько для ремонта техники и отправки её на фронт в Украину.
По мнению ряда финских военных экспертов, пока продолжается полномасштабная война в Украине у России нет необходимых людей и техники для реализации планов министра обороны Сергея Шойгу по усилению войск на границе с Финляндией. О таких планах глава российского военного ведомства заявлял дважды - в декабре прошлого года и в августе года текущего.
- В начале апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Заявка от страны, соблюдавшей нейтралитет, на присоединение к военному союзу была подана в мае 2022 года на фоне российского вооружённого нападения на Украину. Финские власти отметили, что руководствовались соображениями безопасности, так как страна имеет достаточно протяжённую границу с Россией - более 1300 километров. Российские власти заявили, что в ответ на присоединение Финляндии к Североатлантическому союзу примут ответные меры "как военно-технического, так и иного характера".
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