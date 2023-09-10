Россия построила новые ангары для хранения техники у финской границы

Россия после длительного перерыва обустраивает военные базы у границы с Финляндией. Об этом сообщила крупнейшая финская телерадиокомпания Yle на основе анализа спутниковых снимков военной базы Алаккурти на юго-западе Мурманской области и военного склада в Петрозаводске.

На снимках Алаккурти отчётливо видны новые постройки, в частности - ангары для хранения техники. Военный эксперт, которого журналисты попросили прокомментировать полученные изображения, пояснил, что каждый из новых ангаров (всего их - три) имеет площадь 2500 квадратных метров, и в каждом из них может разместиться до 40 бронетранспортеров - то есть, техника для одного батальона.

На территории склада танков и артиллерии в Петрозаводске, который находится близ финской границы, эксперты также обнаружили одно новое здание.

Отмечается при этом, что пока новые ангары будут использоваться не столько для укрепления воинских частей, охраняющих границу, сколько для ремонта техники и отправки её на фронт в Украину.

По мнению ряда финских военных экспертов, пока продолжается полномасштабная война в Украине у России нет необходимых людей и техники для реализации планов министра обороны Сергея Шойгу по усилению войск на границе с Финляндией. О таких планах глава российского военного ведомства заявлял дважды - в декабре прошлого года и в августе года текущего.