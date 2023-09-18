Россия объявила о выходе из Совета Баренцева региона

Россия выходит из состава участников Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), сообщил в понедельник российский МИД.

"В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР. Соответствующее послание Министра иностранных дел России С.В.Лаврова 18 сентября 2023 г. направлено мининдел стран-членов организации, Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в Международный Баренцев секретариат в г. Киркенес (Норвегия)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. На это обратило внимание агентство "Интерфакс".

В заявлении отмечается, что "Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на Севере". На Смоленской площади подчеркнули, что Россия "остается открытой для взаимодействия со всеми, кто настроен аконструктивно, готов к равноправному диалогу и взаимовыгодной совместной работе".

Деятельность совета, по оценке МИД РФ, "фактически парализована" с марта 2022 года. Произошло это, как считает Москва, "по вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС).

В марте 2022 года страны-участницы СБЕР - Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, а также ЕС, объявили о приостановке сотрудничества с Россией.

Совет Баренцева/Евроарктического региона был учрежден как форум регионального сотрудничества в начале 1993 года на встрече министров иностранных дел России и стран Северной Европы в городе Киркенес (Норвегия). Помимо постоянных членов СБЕР, еще девять государств - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США и Япония - имеют статус наблюдателей при Совете.