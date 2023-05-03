Россия опустилась на 164 место в рейтинге свободы прессы

Россия опустилась на 164 место в мировом рейтинге свободы прессы от "Репортеров без границ", потеряв девять позиций по итогам 2022 года. Главной причиной ухудшения ситуации эксперты называют давление Кремля на неподконтрольные СМИ после вторжения в Украину.

Как говорится в сообщении, война в Украине "позволила Кремлю начать окончательную зачистку медиа-ландшафта" в России. Блокировка независимых медиа привели к росту "скоординированной пропаганды проправительственными СМИ". На фоне запрета ряда иностранных социальных сетей большой рост показал Telegram. Мессенджер используют как независимые медиа для обхода цензуры, так и подконтрольные Кремлю СМИ. Кроме того, Кремль распространяет официальную пропаганду на аннексированные территории Украины.

Отмечается, что российское вторжение в Украину "затмило" весь регион, в частности – Беларусь, которая оказалась на 157 позиции, потеряв четыре пункта за год. При этом Украина, где действует военное положение, за год поднялась со 106 места на 79-е.

В рейтинге 180 позиций. Последние места занимают КНДР, КНР и Вьетнам. Также ниже России в рейтинге – Турция, Иран, Туркменистан, Сирия, Саудовская Аравия, Гондурас и другие. Лидируют Норвегия, Ирландия и Дания.