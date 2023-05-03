Россия опустилась на 164 место в рейтинге свободы прессы

Россия опустилась на 164 место в мировом рейтинге свободы прессы от "Репортеров без границ", потеряв девять позиций по итогам 2022 года. Главной причиной ухудшения ситуации эксперты называют давление Кремля на неподконтрольные СМИ после вторжения в Украину.
Как говорится в сообщении, война в Украине "позволила Кремлю начать окончательную зачистку медиа-ландшафта" в России. Блокировка независимых медиа привели к росту "скоординированной пропаганды проправительственными СМИ". На фоне запрета ряда иностранных социальных сетей большой рост показал Telegram. Мессенджер используют как независимые медиа для обхода цензуры, так и подконтрольные Кремлю СМИ. Кроме того, Кремль распространяет официальную пропаганду на аннексированные территории Украины.
Отмечается, что российское вторжение в Украину "затмило" весь регион, в частности – Беларусь, которая оказалась на 157 позиции, потеряв четыре пункта за год. При этом Украина, где действует военное положение, за год поднялась со 106 места на 79-е.
В рейтинге 180 позиций. Последние места занимают КНДР, КНР и Вьетнам. Также ниже России в рейтинге – Турция, Иран, Туркменистан, Сирия, Саудовская Аравия, Гондурас и другие. Лидируют Норвегия, Ирландия и Дания.
- "Репортеры без границ" составляют рейтинг на основе опроса экспертов, а также анализа количества злоупотреблений в отношении журналистов и медиа. В исследование входит 43 ключевых показателя, например - насилие по отношению к журналистам, уровень самоцензуры, степень финансовой или политической зависимости СМИ, состояние правовой среды или доступ граждан к интернету. В 2022 году добавилось еще пять критериев: политический контекст, правовая база, экономический контекст, социально-культурный контекст и безопасность.
- В феврале 2022 года Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию". При этом российские власти настаивают на соблюдении собственной терминологии, согласно которой вторжение в Украину должно именоваться "специальной военной операцией". С начала войны в России заблокировали сайты десятков независимых СМИ, тысячи различных ресурсов, а также Twitter, Facebook и Instagram.
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