Россия отказалась предоставлять ОБСЕ данные о вооруженных силах

Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ. Об этом сообщила американская ассоциация по контролю над вооружениями со ссылкой на письмо российской стороны. Эту информацию изданию РБК подтвердил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

Из публикации следует, что впервые Россия уведомила о своем решении 16 января 2022 года. В письме Гаврилова говорилось, что отказ связан с решением Чехии "приостановить свои обязательства" в отношении России и отказом Украины участвовать в обмене информации о вооруженных силах в рамках Венского документа.

Кроме того, в письме российская стороны обвинила 29 стран – членов ОБСЕ в несоблюдении различных положений документа. Болгария, Польша и Франция, как утверждается в письме, не пригласили Россию на свои военные базы, а Нидерланды исключили Россию из списка адресатов уведомлений.

"Мы исходим из того, что если Россия направит свои данные, то они окажутся в руках вышеупомянутых государств", – говорится в письме.

Согласно заявлению ассоциации по контролю над вооружениями, по состоянию на февраль 50 государств – членов ОБСЕ предоставили необходимую информацию на 2023 год. Четыре государства – Армения, Монголия, Польша и Украина – сделали это "с задержкой", а Киргизия и Узбекистан не предоставляют данные уже на протяжении многих лет.

Венский документ был принят в 2011 году Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он предполагает, что стороны будут обмениваться информацией о расположении части своих воинских формирований, об увеличении их численности и целях и задачах их дополнительного развёртывания.

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