Россия откроет около 300 избирательных участков за рубежом

Участки для голосования на выборах президента России будут открыты почти в 300 странах, в том числе и тех, которые российские власти называют "недружественными". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Участки для голосования планируется открыть во всех странах, где есть российские дипломатические представительства и консульские учреждения. Захарова предостерегла от попыток сорвать голосование "незаконными действиями" или "экстремизмом" и предупредила об административной и уголовной ответственности. Представитель МИД заявила, что российсие власти примут меры для обеспечения безопасности при проведении голосования.

Из-за сокращения персонала и закрытия дипломатических учреждений в странах Балтии, Германии, Финляндии, Чехии, Молдове и других странах число участков для голосования будет меньше.