Россия откроет около 300 избирательных участков за рубежом

Участки для голосования на выборах президента России будут открыты почти в 300 странах, в том числе и тех, которые российские власти называют "недружественными". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Участки для голосования планируется открыть во всех странах, где есть российские дипломатические представительства и консульские учреждения. Захарова предостерегла от попыток сорвать голосование "незаконными действиями" или "экстремизмом" и предупредила об административной и уголовной ответственности. Представитель МИД заявила, что российсие власти примут меры для обеспечения безопасности при проведении голосования.
Из-за сокращения персонала и закрытия дипломатических учреждений в странах Балтии, Германии, Финляндии, Чехии, Молдове и других странах число участков для голосования будет меньше.
- Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти регулярно вмешиваются в избирательный процесс, затрудняют доступ к оппозиции, создают преимущества провластным кандидатам, в ряде случаев речь идёт и о прямых фальсификациях.
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