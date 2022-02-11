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Россия отменила блокирование Азовского моря из-за учений

Украинский пограничный корабль в Азовском море (архивное фото)

Россия отменила запланированное ранее блокирование части акватории Азовского моря под предлогом военных учений. Однако по-прежнему планирует блокировать Чёрное море. Об этом сообщил в Facebook главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко со ссылкой на документ Управлении навигации и океанографии министерства обороны России.

Ранее издание Black Sea News опубликовало карту районов Чёрного и Азовского морей, которые с 13 до 19 февраля будут закрыты для судоходства. Речь идёт о примерно половине акватории Азовского моря, Керченском проливе, участках к западу и юго-западу от аннексированного Крыма. Доступ к порту Мариуполь будет перекрыт, а к Одессе затруднён.

МИД Украины выразил протест против решения России заблокировать часть акватории Чёрного и Азовского морей, а также Керченский пролив под предлогом проведения военно-морских учений. В ведомстве заявили, что это приведёт к закрытию судоходства и может вызвать негативные последствия для портов Украины. Действия России названы "частью гибридной войны".

В январе Минобороны России объявило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов.

Для участия в учениях в Чёрное море прибыли шесть больших десантных кораблей: три корабля Балтийского флота – "Королев", "Минск" и "Калининград" и три – Северного флота – "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк". Последние три корабля прошли пролив Босфор в среду.

В эти дни проводятся учения также в Средиземном море. Как отмечает Би-би-си, туда в последние дни вошли два отряда боевых кораблей. С Тихоокеанского флота прибыли ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома". Кроме того, в море вошёл отряд кораблей Северного флота, в составе которого – ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". С военно-морской базы в Севастополе в море вышел ракетный крейсер "Москва". Они предполагают, что он также может присоединиться к учениям, хотя никаких официальных подтверждений этому нет.

  • Учения проходят на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Россия, как утверждают страны Запада, сосредоточила у границ этой страны группировку численностью более 100 тысяч военных. Западные СМИ со ссылкой на источники в разведке писали и о возможной подготовке Россией десантной операции против Украины со стороны Чёрного и Азовского морей. Россия отвергает планы нападения на Украину.

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