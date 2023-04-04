Россия передала Беларуси комплекс, способный применить ядерные ракеты

Вооружённые силы Беларуси получили от России комплекс "Искандер-М", способный применять тактические ядерные боеприпасы. Часть самолётов штурмовой авиации Беларуси также получили способность наносить удары "средствами поражения в ядерном оснащении". Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, "с 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчётов порядку применения" поставленного оружия "для защиты союзного государства".

О размещении тактического ядерного оружия в Беларуси объявил в конце марта президент России Владимир Путин, обосновав это решение просьбой со стороны белорусского руководства.

Одновременно с этим авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко отдал распоряжение военным восстановить площадки, на которых были расположены ядерные боеголовки, и заявил о готовности договориться с Путиным о введении в Беларусь стратегического ядерного оружия. Лукашенко заявил, что "если руководство России поймёт, что будет развал России, ядерное оружие будет применено". В связи с этим он назвал "чрезвычайно опасными" планы контрнаступления Вооружённых сил Украины.

В ответ власти Украины потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае размещения ядерного оружия в Беларуси Евросоюз введет против Минска и Москвы новые санкции.