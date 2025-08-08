Россия после отъезда спецпосланника США вновь атаковала Украину

В ночь с четверга на пятницу, на следующий день после отъезда спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа из Москвы, Россия нанесла новый массированный удар дронами типа "Шахед" по Украине.

Одной из целей атаки стала Киевская область, в том числе город Буча. Как пишет в телеграме глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, в результате удара по населенным пунктам Бучанского района пострадали три человека. Повреждён 21 частный дом.

В Сумах в результате удара беспилотниками ранен 54-летний мужчина, повреждены нежилые здания, магазин и автомобили, сообщают местные власти.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, всего во время ночной атаки Россия использовала более 110 дронов, включая реактивные. 82 из них были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, попадания беспилотников зафиксированы в 10 локациях.