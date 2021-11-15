Россия потратит ₽1 млрд на установку государственных флагов у школ

Правительство внесло в Госдуму поправку к законопроекту о федеральном бюджете на 2022–2024 годы, согласно которой предлагается потратить 1 миллиард рублей на установку возле российских школ государственных флагов Российской Федерации.

В августе идею нескольких патриотических общественных организаций проводить в российских школах обязательную церемонию поднятия государственного флага поддержал Владимир Путин. Тогда президент сослался на подобный опыт "многих странах мира" и заявил, что, поскольку это вопрос "общегосударственного характера", то его финансирование должно быть обеспечено из федерального бюджета.

Вслед за Путиным министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал внедрить практику поднятия государственного флага в школах уже в этом году.