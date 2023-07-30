Россия потратит 8,3 млрд рублей на "Всемирные игры дружбы" 

Россия потратит 8,3 миллиарда рублей на "Всемирные игры дружбы", которые планируется провести осенью 2024 года - параллельно с летней Олимпиадой в Париже. Соответствующая сумма указана в проекте указа президента Владимира Путина, подготовленного российским министерством спорта.

3,3 миллиарда рублей планируется выделить из федерального и региональных бюджетов, остальные средства, как сказано в проекте документа, будут покрыты из других источников.

"Всемирные игры дружбы" должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. В них войдут 27 видов спорта.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин объявил о том, что ведомство собирается пригласит на игры спортсменов из Украины, пообещав обеспечить их безопасность во время пребывания на территории страны. При этом ещё в апреле этого года власти Украины официально запретили своим спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в которых выступают россияне и белорусы.