Россия потратит 8,3 млрд рублей на "Всемирные игры дружбы" 

Россия потратит 8,3 миллиарда рублей на "Всемирные игры дружбы", которые планируется провести осенью 2024 года - параллельно с летней Олимпиадой в Париже. Соответствующая сумма указана в проекте указа президента Владимира Путина, подготовленного российским министерством спорта.
3,3 миллиарда рублей планируется выделить из федерального и региональных бюджетов, остальные средства, как сказано в проекте документа, будут покрыты из других источников.
"Всемирные игры дружбы" должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. В них войдут 27 видов спорта.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин объявил о том, что ведомство собирается пригласит на игры спортсменов из Украины, пообещав обеспечить их безопасность во время пребывания на территории страны. При этом ещё в апреле этого года власти Украины официально запретили своим спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в которых выступают россияне и белорусы.
- В 1984 году, когда СССР и его сателлиты бойкотировали Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, Советский Союз вместе с ещё восьмью государствами соцлагеря: Болгарией, Венгрией, ГДР, Северной Кореей, Монголией, Польшей и Чехословакией — организовал собственные игры, которые получили название "Дружба-84".
- Российские спортсмены были отстранены от подавляющего большинства международных соревнований в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Под санкции, в частности, попали футбольная и хоккейная сборные и клубы.
- В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян до своих соревнований в нейтральном статусе, при условии, что они не высказывались в поддержку войны и не связаны с армией. Это решение вызвало резкую критику в Украине и ряде других стран, осуждающих российскую военную агрессию. Больше 30 государств выступили за то, чтобы россиян не допускали до международных соревнований ни при каких обстоятельствах.
- Решения об участии спортсменов из России в Олимпиаде в Париже пока не принято. МОК не направлял российскому олимпийскому комитету приглашения участвовать в играх.
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