Россия повторила свой худший результат в индексе коррупции TI

Международная организация Transparency International опубликовала во вторник ежегодный Индекс восприятия коррупции, предупредив по итогам 2025 года об ухудшении ситуации с коррупцией в демократических странах по всему миру.

Организация со штаб-квартирой в Берлине также отмечает, что средний глобальный показатель достиг худшего уровня за более чем десятилетие.

Индекс Transparency International присваивает оценку от нуля (высокий уровень коррупции) до 100 (очень чистая репутация) на основе данных, отражающих выводы экспертов и представителей бизнеса. Ранее источниками служили Всемирный экономический форум и Economist Intelligence Unit.

Россия в 2025 году вновь набрала 22 балла из 100, что называют худшим для неё результатом за всю историю подсчетов. Страна заняла 157-е место из 181. Соседи России по рейтингу - Гондурас, Зимбабве и Чад. По данным доклада, коррупция в России носит системный характер и усиливается из-за расширения режима секретности и уничтожения независимых общественных институтов, отмечает "Новая газета Европа".

Украина в новом рейтинге восприятия коррупции набрала 36 баллов, на один балл больше, чем год назад. Она на 106 месте вместе с Аргентиной и Белизом. "Правительство президента Владимира Зеленского столкнулось с широким общественным недовольством из-за обвинений в коррупции в отношении приближенных к нему лиц, в то время как страна подвергается атакам со стороны России", - говорится в докладе. Вместе с тем его авторы отмечают, что факты раскрытия таких скандалов "показывают, что новая антикоррупционная система Украины приносит результаты".

Наихудшие показатели среди стран Европейского союза, согласно индексу TI, показали за прошлый год Болгария и Венгрия, набравшие по 40 баллов.

Среди демократических государств, показавших снижение в рейтинге, указаны США, Великобритания, Франция. Хотя такие страны по-прежнему находятся в числе лидеров индекса, "риски коррупции возросли" из-за ослабления независимого контроля, пробелов в законодательстве и неадекватного правоприменения, отмечает со ссылкой на доклад AFP.

Восьмой год подряд наивысший рейтинг в индексе Transparency International занимает Дания с результатом в 89 баллов; на втором месте находится Финляндия (88 баллов), на третьем - Сингапур (84 балла).

Больше новостей Радио Свобода: