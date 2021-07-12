Россия - предпоследняя в рейтинге стран по уровню оптимизма бизнеса 

Россия заняла предпоследнее место в рейтинге стран по уровню оптимизма бизнеса. Таковы результаты исследования международной организации Grant Thornton, которая объединяет десятки независимых аудиторских и консалтинговых фирм.

Эксперты организации опросили руководителей бизнеса из двадцати девяти стран, задав им около тридцати вопросов - в частности, о тенденциях по инвестициям и доступности квалифицированной рабочей силы. По итогам опроса, только 28% российских предпринимателей оптимистично смотрят на перспективы отечественной экономики. Ниже показатель только у Японии, где с оптимизмом на экономику страны смотрят 17% бизнесменов.

Отмечается, что экономика России из-за пандемии коронавируса и невысоких цен на нефть сократилась по итогам 2020 года на 3,1% в годовом выражении. Это антирекорд за 11 лет.

На первых строчках рейтинга находятся Швеция, США, Китай, Ирландия и Индонезия.