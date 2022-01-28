"Россия признает ответственность за MH17 только при новом режиме"

По поводу возможного развития событий вокруг Украины в сегодняшнем выпуске высказываются госсекретарь США Энтони Блинкен, бывший президент России Дмитрий Медведев, министр иностранных дел России Сергей Лавров, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко, военный эксперт Дмитрий Стефанович.

Дмитрий Медведев в рамках своего интервью отвечал на вопросы, связанные с уголовным преследованием блогеров, стендаперов и других людей, чьи публикации якобы оскорбляют чувства тех или иных социальных групп или целых народов. Когда Медведева спросили также, является ли российское общество консервативным, бывший президент заговорил о границах возможного. Это заявление любопытно в контексте преследования Рамзаном Кадыровым семьи бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева.

Европейский суд по правам человека начал на этой неделе рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении боинга "Малазийских авиалиний" в 2014 году в Донбассе. Представитель Нидерландов Лизбет ван Хейст заявила, что пассажиры рейса в момент гибели находились под юрисдикцией России, поскольку страна "осуществляла эффективный контроль" над территорией так называемой "Донецкой народной республики» Представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов заявил, что Россия не влияла и не влияет на ситуацию в Донбассе. Пассажирский рейс MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, большинство из которых - граждане Нидерландов, погибли. О сути поданной в ЕСПЧ жалобы говорит юрист и переводчик, создатель и редактор телеграм-канала MH17NL Владимир Файбышев. Очень рекомендуем подписаться на этот канал.

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