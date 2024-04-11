Россия проигнорировала уже более 2,5 тысяч решений Европейского суда

Россия проигнорировала 2 566 решений Европейского суда по правам человека, сообщает The Moscow Times со ссылкой на доклад Комитета министров Совета Европы.

Общая сумма невыплаченных российскими властями компенсаций по этим делам составляет 2,2 миллиарда евро.

Закон о неисполнении решений ЕСПЧ был принят в России в июне 2022 года. Речь в нём шла о решениях, принятых после 15 марта того же года: тогда Комитет министров Совета Европы одобрил резолюцию об исключении России из Совета в связи с её вторжением в Украину.

В сентябре Россия официально вышла из Европейской конвенции по правам человека, которую подписала в 1998 году, и за соблюдением которой как раз и следит ЕСПЧ.