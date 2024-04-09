Россия просит Казахстан поставить 100 тысяч тонн бензина в случае дефицита

Россия обратилась к Казахстану с просьбой поставить 100 тысяч тонн бензина в случае дефицита топлива. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника. Один из собеседников сообщил, что сделка уже согласована.

Власти Казахстана опровергли эту информацию. "Такой запрос от Минэнерго России не поступал", - приводит слова советника министра энергетики Казахстана Шынгыса Ильясова "Интерфакс".

Причину подобной просьбы российских властей источники издания "Важные истории" видят в том, что удары ВСУ вывели из строя более 15% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

"В зависимости от масштаба повреждений, ремонт может занять значительное время и потребовать значительных затрат", - цитируцет издание анонимный источник в НАТО.

В России из-за атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы продолжает снижаться еженедельное производство бензина и дизельного топлива. Согласно данным Росстата, производство бензина в России к концу марта сократилось в годовом выражении на 14 %, а дизельного топлива - на семь процентов.

Из-за риска дефицита топлива на внутреннем рынке Россия резко увеличила закупки бензина у Беларуси. Если в феврале Россия импортировала 590 тонн белорусского бензина за февраль, то в марте - уже три тысячи тонн.

Агентство Bloomberg писало о том, что Россия планирует сокращать экспорт морского дизельного топлива до 5-месячного минимума.

В марте были атакованы такие объекты, как Рязанский НПЗ "Роснефти" и завод "Лукойла" в Кстове в Нижегородской области. Оба входят в топ-10 крупнейших НПЗ России и снабжают бензином Москву. У них повреждены установки первичной переработки нефти; сколько продлится ремонт, не сообщалось. Также были атакованы Славянский НПЗ в Краснодарском крае, Сызранский и Куйбышевский НПЗ в Самарской области.