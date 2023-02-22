Россия провалила испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" перед годовщиной вторжения в Украину. Пуск проводился на фоне или даже во время время визита президента США Джо Байдена в Киев. Об этом со ссылкой на двух анонимных американских чиновников сообщил канал CNN.

Российские власти заранее уведомили США об испытании, однако позднее не сообщили о успехе пуска. Президент Владимир Путин во вторник не рассказал о нём в своём послании Федеральному собранию. При этом он много внимания уделил российским стретегическим силам, основой которых ракета должна стать в ближайшем будущем. В армии "Сармат" должна заменить ракеты "Воевода" украинского производства, разработанные в советское время в КБ "Южное" в Днепропетровске.

Предполагается, что тяжёлая баллистическая ракета шахтного базирования будет нести до десяти ядерных боеголовок. Её разработка ведётся с 2011 года, в 2021 году она уже должна была поступить на вооружение в Краснознаменную ракетную дивизию в город Ужур в Красноярском крае.

Первый, до сих пор единственный, успешный испытательный пуск "Сармата" был произведен с космодрома Плесецк 20 апреля 2022 года. В ноябре глава компании-разработчика ракеты, "ГРЦ Макеева", Владимир Дегтярь заявил, что она поставлена в серийное производство.