Россия пытается арендовать пассажирские самолёты у Эфиопии, включив в сделку работу экипажей и техническое обслуживание. Это должно помочь российским перевозчикам пополнить парк авиатехники, его обновление было остановлено из-за вторжения в Украину.

Как сообщают издания newsaero.info и Ch-aviation (на публикации обратили внимание "Важные истории"), переговоры с главой Управления гражданской авиации Эфиопии Йоханнесом Аберой провёл российский торговый представитель Ярослав Тарасюк 29 июля.

Москва хочет взять авиатехнику в так называемый мокрый лизинг, при котором самолёты поставляются вместе с экипажами и набором услуг, включая ремонт. Кроме того, Россия заинтересована в обслуживании самолётов на территории страны.

Поставки новой авиатехники в Россию запрещены международными санкциями после начала войны в Украине в 2022 году. Москва покупаёт её в обход санкций на вторичном рынке. Лизинг санкции пока не запрещали.

Однако большая часть парка у эфиопских авиакомпаний сама находится в лизинге и на переуступку техники им нужно будет получать разрешение у владельцев. Кроме того, эфиопским перевозчикам не хватает самолётов и для самих себя, отмечает местная пресса.