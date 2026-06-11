Расследование: Россия расширяет базы у границ Финляндии и Балтии

Россия расширяет военные базы у границ стран Северной Европы и Балтии – сносит старые здания, строит новые казармы и склады, перебрасывает военную технику, говорится в совместном расследовании Датского радио (DR), норвежской телерадиокомпании NRK, шведского вещателя SVT и балтийского издания Delfi.

Спутниковые снимки проанализировал бывший офицер финской военной разведки, в прошлом заместитель военного атташе в России Марко Эклунд. Его выводы подтвердили источники в скандинавских спецслужбах и высокопоставленные офицеры, о строительстве свидетельствуют также официальные российские документы.

По оценке Эклунда, после окончания полномасштабной войны в Украине Россия сможет разместить вдоль западных границ – от Печенги до Калининграда – до 115 тысяч солдат. Всего он отслеживал расширение более 20 военных баз, в расследовании идёт речь о пяти, входящих в число наиболее крупных.

Печенга (Мурманская область) расположена в 11 километрах от границы с Норвегией. На этой военной базе дислоцируется 200-я мотострелковая бригада. В расследовании говорится, что теперь база расширяется с бригады до дивизии: численность военных вырастет с четырех до 10 тысяч человек. С учетом соседних частей в районе может быть сосредоточено до 17 тысяч солдат. Сообщалось, что на базе находятся хранилища и бункеры, где Россия хранит ядерное оружие, а в водах у побережья Кольского полуострова базируются атомные подводные лодки.

(Мурманская область) расположена в 11 километрах от границы с Норвегией. На этой военной базе дислоцируется 200-я мотострелковая бригада. В расследовании говорится, что теперь база расширяется с бригады до дивизии: численность военных вырастет с четырех до 10 тысяч человек. С учетом соседних частей в районе может быть сосредоточено до 17 тысяч солдат. Сообщалось, что на базе находятся хранилища и бункеры, где Россия хранит ядерное оружие, а в водах у побережья Кольского полуострова базируются атомные подводные лодки. Кандалакша (Мурманская область) находится примерно в 110 километрах от Финляндии. Здесь, по данным журналистов, Россия строит новую базу для артиллерийской бригады, которая отвечает за дальнобойную огневую поддержку при наступлении. Сравнение снимков 2024 и 2026 годов свидетельствует о том, что на территории появились новые казармы, столовые, склады техники. О строительстве на базе в июне 2025 года сообщал финский телеканал Yle.

(Мурманская область) находится примерно в 110 километрах от Финляндии. Здесь, по данным журналистов, Россия строит новую базу для артиллерийской бригады, которая отвечает за дальнобойную огневую поддержку при наступлении. Сравнение снимков 2024 и 2026 годов свидетельствует о том, что на территории появились новые казармы, столовые, склады техники. О строительстве на базе в июне 2025 года сообщал финский телеканал Yle. Новая Вильга (Карелия) расположена под Петрозаводском – почти в 200 километрах от Финляндии. С сентября 2026 года на территории базы вырубили около квадратного километра леса, строятся новые здания. По словам Эклунда, здесь формируется новый 44-й армейский корпус в составе Ленинградского военного округа. Численность военных в районе вырастет с нуля до 16 тысяч человек. В Минобороны России сообщали, что будет построено 50 объектов, включая дома для личного состава, зоны для размещения техники и спортивные объекты.

(Карелия) расположена под Петрозаводском – почти в 200 километрах от Финляндии. С сентября 2026 года на территории базы вырубили около квадратного километра леса, строятся новые здания. По словам Эклунда, здесь формируется новый 44-й армейский корпус в составе Ленинградского военного округа. Численность военных в районе вырастет с нуля до 16 тысяч человек. В Минобороны России сообщали, что будет построено 50 объектов, включая дома для личного состава, зоны для размещения техники и спортивные объекты. Луга (Ленинградская область) – около 115 километров от Эстонии. С октября 2025 года по февраль 2026-го на базе резко выросло количество военной техники. По словам Эклунда, концентрация техники сейчас максимальная за все четыре года полномасштабной войны против Украины. При этом он отметил, что нельзя исключать, что военная техника отправляется на фронт в Украину. Но также возможно, что техника используется для расширения территории базы, считает он.

(Ленинградская область) – около 115 километров от Эстонии. С октября 2025 года по февраль 2026-го на базе резко выросло количество военной техники. По словам Эклунда, концентрация техники сейчас максимальная за все четыре года полномасштабной войны против Украины. При этом он отметил, что нельзя исключать, что военная техника отправляется на фронт в Украину. Но также возможно, что техника используется для расширения территории базы, считает он. Балтийск (Калининградская область). Здесь расположен ключевой пункт базирования Балтийского флота ВМФ России. В расследовании говорится, что база расширяется с бригады до дивизии: от трех до семи тысяч человек. По данным разведывательных источников, подразделение может быть задействовано в десантных операциях – в частности, против стратегически важных островов Балтийского моря Готланд и Борнхольм.





"Пока Россия вовлечена в события в Украине, реальная серьезная военная угроза, к которой мы готовимся, невелика. Но ситуация может очень быстро измениться в случае прекращения огня в Украине", – заявил командующий силами НАТО в Балтии и Польше, генерал-майор Брайан Ниссен.

Министерства обороны и иностранных дел России на запросы DR не ответили. Посольство России в Дании отрицает "враждебные намерения". "Не Россия угрожает странам НАТО, наоборот", – написал журналистам российский посол Владимир Барбин.