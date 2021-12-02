Россия разместила"Бастионы" на курильском острове Матуа

Береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" заступили на боевое дежурство на острове Матуа Курильской гряды. Об этом сообщил в четверг Тихоокеанский флот РФ.

Ракетчики будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами , говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о создании на курильском острове Матуа аэродрома, а также о планах создать там пункт базирования кораблей ВМФ России.

Осенью 2016 года газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью сообщала, что новые береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" размещены на курильских островах Итуруп и Кунашир. "Бастионы" оснащены крылатыми ракетами "Оникс", которые, как заявляют в российском министерстве обороны, способны поражать цели на расстоянии до 500 километров.

Против укрепления военного присутствия России в районе четырех островов Курильской гряды выступает Япония. Токио оспаривает территориальную принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которые отошли к России по итогам Второй мировой войны.