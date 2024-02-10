Россия разорвала договоры аренды с посольством Украины

Россия разорвала договоры аренды земельных участков, на которых располагаются здания посольства Украины в Москве. Об этом заявила в субботу представитель МИД России Мария Захарова.

Соответствующее решение было принято городскими властями, сообщили в МИД. Когда именно это произошло - в сообщении не говорится. Утверждается, что украинская сторона "в установленном порядке" проинформирована о решении.

Ведомство утверждает, что решение было принято в ответ на действия киевских городских властей, в апреле прошлого года разорвавших соответствующий договор с российским посольством в Киеве.

Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Оба посольства не работают уже два года. Россия объявила о закрытии своего диппредставительства и эвакуации персонала из Украины 22 февраля 2022 года - за два дня до вторжения.