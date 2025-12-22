Россия снова ударила по порту Южный в Одесской области

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба 22 декабря сообщил о российской атаке на порт Южный и объекты энергетики в Одесской области.

По его словам, в порту Южный в результате удара возник пожар – загорелись почти 30 емкостей с мукой и растительным маслом. Работники порта и профильные службы работают на месте, идёт ликвидация последствий. 20 декабря после российской атаки на этот порт горели резервуары с топливом.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов Одесской области. Объекты критической инфраструктуры подключены к альтернативным источникам питания, сообщает "Настоящее Время".

Фотогалерея: Зимние ночи без света и воды. Как Одесса переживает блэкаут Российские войска почти каждый день атакуют Одесскую область. Под ударом энергетическая и транспортная инфраструктура. Одесса в последние месяцы стала одной из главных целей российской кампании, призванной оставить украинцев без света и тепла.













Продолжаются восстановительные работы и в Житомирской области, где зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры. Пострадали два машиниста.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утром сообщил, что российские военные атаковали энергетическую и промышленную инфраструктуру. Один человек пострадал. По его словам, повреждено складское здание с удобрениями и сельскохозяйственной техникой.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 декабря российские войска ударили по Украине 86 беспилотниками, из них были сбиты и подавлены 58.