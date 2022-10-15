Россия снова заблокировала коммюнике МВФ с призывом остановить войну

Россия заблокировала выпуск совместного коммюнике по итогам сессии Международного валютного фонда с призывом остановить войну в Украине. Об этом сообщила министр экономики Испании Надия Кальвиньо на пресс-конференции после заседания МВФ.

"Всю неделю Россию настойчиво призывали прекратить войну против Украины. Сейчас война является важнейшим фактором, который угрожает энергетической и продовольственной безопасности, замедляет глобальный рост, порождает инфляцию, вызывает нестабильность и неопределённость во всём мире", – сказала Кальвиньо.

Глава МВФ Кристалина Георгиева также заявила, что "самый простой способ улучшить состояние мировой экономики – остановить войну".

Представители России не согласились с такими призывами, что вынудило руководящий комитет МВФ выступить вместо коммюнике с заявлением председателя, которое "отражает твёрдое согласие по многим экономическим вопросам".