Россия, США и другие державы заявили о недопустимости ядерной войны

Пять государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, в том числе США и Россия, выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

Оно опубликовано, в частности, на сайтах Кремля и Белого Дома.

Заявление выпущено на фоне обострения ситуации вокруг Украины - государства Запада считают, что Россия может готовить полномасштабное нападение на эту страну.

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