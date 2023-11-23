Россия вышла в лидеры по числу требований к Google удалить контент

Россия стала мировым лидером среди стран, которые подавали запросы в корпорацию Google с требованием удалить неприемлемый, по мнению властей, контент. Всего таких стран сто пятьдесят, сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на отчёт нидерландской компании Surfshark, работающей в сфере кибербезопасности.

Отмечается, что Россия лидирует с огромным отрывом. Согласно отчёту, с 2013 по 2022 год власти страны требовали от Google удалить тот или иной материал из его сервисов более 215 тысяч раз (в среднем по 11 раз за час), это почти 60% от общего числа запросов. Почти треть "неприемлемых" материалов в той или иной степени затрагивают войну в Украине.

Для сравнения: идущая на втором месте Южная Корея обращалась в Google по поводу цензуры 27 тысяч раз за девять лет.

В отчёте при этом подчёркивается, что в нём нет таких стран, как Китай, где власти сами цензурируют весь контент в интернете.