Россия ударила авиабомбами рядом с остановкой в Запорожской области

Днём в субботу 7 июня российская армия сбросила на посёлок Балабино Запорожской области управляемые авиабомбы (КАБ). Удары пришлись рядом с остановкой общественного транспорта. Находившиеся там три человека погибли, ещё трое получили ранения. Повреждения получили частные дома.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров опубликовал фотографии последствий ударов.

Ранее Фёдоров сообщил об ударах по Запорожью. "В результате атаки был повреждён частный дом. За медицинской помощью обратилась 45-летняя женщина. Также повреждения получила железнодорожная инфраструктура. Ранен 49-летний мужчина", – сообщил Федоров. Чуть позже он опубликовал видео с горящими газовыми цистернами.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя утром в воскресенье российские удары, заявил, что всего в течение недели Россия выпустила против Украины 88 ракет, более 3250 ударных дронов и около 1800 КАБ. "Нужно увеличивать давление на Россию", – отметил Зеленский.