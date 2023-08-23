Россия ударила дронами по Одесской области. Повреждены зернохранилища

Российские военные в ночь на 23 августа в течение трёх часов наносили удары беспилотниками по Одесской области. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, целью атаки были объекты гражданской инфраструктуры.

Из Измаила - украинского порта на Дунае - и окрестностей поступали сообщения о взрывах.

Согласно сообщению южного командования ВСУ, силами ПВО уничтожено девять дронов-камикадзе "Шахед". Остальные беспилотники (их число не уточняется) повредили зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в районе Дуная. Возник пожар. Среди гражданского населения пострадавших нет, говорится в сообщении.

Утром в среду российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на Херсон. Разрушены детский сад и жилой дом. Пострадали 6 человек, сообщили в областной военной администрации.

Еще два российских дрона, по данным командования воздушных сил ВСУ, в ночь на 23 августа были сбиты в Запорожской области.