Россия ударила по Днепру. Один человек погиб

Один человек погиб, ещё десять получили ранения в результате ночной атаки российских боевых беспилотников на Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Наиболее тяжёлые последствия зафиксированы в городе Днепр. Там один погибший и пятеро раненых, повреждены промышленные предприятия. Атаки также зафиксированы в Днепровском районе, Солонянской и Слобожанской громадах.

Под огонь попал и Никополь. В центре города дрон ударил по автомобилю — вспыхнул пожар. Пострадали 65-летний мужчина и 58-летняя женщина. Прибывшие на вызов спасатели также оказались под прицельной атакой, три человека были ранены.

Кроме того, российские войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня по Марганецкой громаде, а дронами по Межевской громаде Синельниковского района. Там повреждена инфраструктура, обошлось без пострадавших.

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 17 июля Россия атаковала территорию Украины 64 дронами: 59 ударных беспилотников типа Shahed и 5 дронов-имитаторов различных типов. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 36 дронов на севере и востоке Украины. Ещё 5 дронов-имитаторов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы или потеряны. Таким образом, было нейтрализовано 64% беспилотников.