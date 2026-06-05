Россия ударила по предприятию под Киевом, погибли четыре человека

Не менее четырёх человек погибли, семеро пострадали в результате российской атаки беспилотников на предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области. По данным украинских СМИ, удар пришёлся по заводу "Яготинское для детей".

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что во время атаки сотрудники предприятия находились на рабочих местах. По его словам, часть здания разрушена, под завалами ещё могут оставаться люди.

В Павлограде погибли два человека, еще двое ранены. Глава Днепропетровской обладминистрации Александр Ганжа сообщил, что российские военные ударили по районному центру Павлоградского района и Троицкой общине, повреждены предприятие и частные дома.

Кроме того, атакованы несколько населенных пунктов Никопольского, Синельниковского и Самаровского районов. Повреждены многоквартирные дома, заправка, автомобили и частный жилой дом.

Поздно вечером 4 июня был нанесен удар по городу Конотоп в Сумской области, пострадали пять человек, в том числе трое детей. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки горел частный дом, еще четыре дома были повреждены.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 5 июня Россия атаковала Украину двумя ракетами и 216 беспилотниками. Украинские силы ПВО заявили о перехвате или подавлении 198 дронов.