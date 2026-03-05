Россия ударила по судну под флагом Панамы в Чёрном море

Глава Одесской областной военной администрации Украины Олег Кипер сообщил о российской атаке на судно в акватории Чёрного моря.

По его словам, вечером 4 марта российские военные ударили беспилотником по гражданскому судну под флагом Панамы, которое выходило из порта Черноморска – одного из трёх крупнейших портов Одесской области.

Судно перевозило кукурузу. "В результате атаки пострадали члены экипажа. Проведены мероприятия по оказанию помощи и эвакуации людей", – написал Кипер. Сколько человек пострадало и какой ущерб был нанесён судну, он не уточнил, как и название судна.

Россия регулярно атакует порты Одесской области. В декабре 2025 года сообщалось, в результате ракетного удара было повреждено судно "Cenk T", отмечает "Настоящее Время". Согласно информации на сайте MarineTraffic, судно с таким названием ходит под панамским флагом. Что именно оно перевозило, неизвестно.