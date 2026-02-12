Россия ударила по Украине баллистическими ракетами

Российские войска в ночь на 12 февраля нанесли массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, российские военные выпустили 24 баллистические ракеты типа "Искандер" и более 200 беспилотников. Обезвредить удалось, как утверждают в ВСУ, 15 ракет и почти 200 дронов.

"Основные направления удара - Киев, Харьков, Днепр, Одесса", - говорится в сообщении.

Киев

Мэр Киева Виталий Кличко ночью писал, что военные РФ бьют баллистическими ракетами по инфраструктуре города. Позднее он сообщил, что в Дарницком районе было попадание по частному дому, в Голосеевском и Деснянском районах – по нежилой застройке. В Днепровском районе зафиксировано падение обломков возле жилого дома. По его словам, пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии. В городе вновь начались перебои с теплоснабжением, о чём написал в частности корреспондент FT Кристофер Миллер. Без тепла, по данным властей, остались более 2500 многоквартирных домов.

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что РФ массированно ударила ракетами и дронами по Днепру и Днепропетровскому району. В Днепре ранены четыре человека, среди них новорождённый ребенок, которому еще нет месяца. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

В Днепре повреждены объект инфраструктуры, частные дома и автомобили, в Синельниковской районе – инфраструктура и детский сад.

Одесская область

Глава Одесской областной военной администрации области Олег Кипер сообщил, что в Одесском районе повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура.

Разрушены фасад и крыша многоквартирного дома. Возникли пожары на территории рынка и супермаркета. Выбиты стекла в близлежащих домах, загорелись 15 частных автомобилей. По предварительным данным, пострадал один человек. Без электричества к утру 12 февраля были около 300 тысяч жителей Одессы.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что удары наносились по объектам энергетики, и обвинил Россию в "терроре" во время Зимних Олимпийских игр и раскритиковал МОК за придирки к форме украинских атлетов на фоне "крупнейшей агрессивной войны в Европе со Второй мировой войны". Он вновь призвал партнёров к усилению давления на Россию. Российские военные удары пока не комментировали.