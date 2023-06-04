Россия в 2024 году вновь сократит добычу нефти

Российская квота добычи нефти в рамках договорённостей в формате ОПЕК+ в 2024 году уменьшится на 650 тысяч баррелей в сутки. Это следует из решений, принятых на встрече представителей стран ОПЕК+ в Вене 4 июня.

При этом, по словам российского вице-премьера Александра Новака, Россия не отказывается от добровольного обязательства добывать на 500 тысяч баррелей нефти в день меньше, чем предусмотрено квотой.

На 2023 год квота России составляет 10478 тысяч баррелей в сутки, в 2024 году она будет снижена до 9828 тысяч (а с учётом добровольного сокращения - до 9328 тысяч).

При этом квота Саудовской Аравии, крупнейшей страны ОПЕК, на 2024 год осталась неизменной - 10478 тысяч баррелей. Всего страны ОПЕК+ договорились снизить в будущем году уровень добычи нефти примерно на 1,5 млн баррелей в сутки, без учёта добровольных обязательств по сокращению, взятых на себя отдельными странами.

Цель сокращений - остановить падение цен на нефть на мировом рынке. Саудовская Аравия, чтобы добиться роста цен, на месяц снизит свой уровень добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

На пресс-конференции после встречи ОПЕК+ Новак заявил, что у России и Саудовской Аравии нет никаких разногласий.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия недовольна действиями России в сфере добычи нефти, считая, что Москва не придерживается взятых на себя в рамках ОПЕК+ обязательств по сокращению объёмов добычи нефти. В Эр-Рияде, как утверждало издание, считают, что Россия продолжает поставлять на мировой рынок больше сырой нефти, чем было согласовано, и это приводит к стагнации цен на нефть, в то время как Саудовская Аравия хотела бы их повышения.