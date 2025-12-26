В ночь на пятницу Россия в очередной раз атаковала дронами Одессу. Как пишет в глава городской администрации Сергей Лысак, целью был "объект инфраструктуры", на месте попадания дрона начался пожар.

Российские военные наносят удары по критической инфраструктуре Одессы ежедневно, что приводит к отключениям электричества и перебоям с водоснабжением. Температура воздуха в Одессе в ночь на пятницу опускалась до -8 градусов.

Вместе с этим российские телеграм-каналы утверждают, что на этот раз удар был нанесен не по объекту энергетики, а по портовой инфраструктуре Одессы и Измаила.

Всего за ночь, по данным Воздушных сил ВСУ, Украину атаковали 99 российских беспилотников и одна ракета. 73 дрона были нейтрализованы. "Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных дронов на 16 локациях", – говорится в сообщении.