Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россия в очередной раз атаковала дронами Одессу

Жилые здания во время отключения электроэнергии после российских атак, Одесса, Украина, 14 декабря 2025 года
Жилые здания во время отключения электроэнергии после российских атак, Одесса, Украина, 14 декабря 2025 года
Слушать
59 сек.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

В ночь на пятницу Россия в очередной раз атаковала дронами Одессу. Как пишет в глава городской администрации Сергей Лысак, целью был "объект инфраструктуры", на месте попадания дрона начался пожар.

Российские военные наносят удары по критической инфраструктуре Одессы ежедневно, что приводит к отключениям электричества и перебоям с водоснабжением. Температура воздуха в Одессе в ночь на пятницу опускалась до -8 градусов.

Вместе с этим российские телеграм-каналы утверждают, что на этот раз удар был нанесен не по объекту энергетики, а по портовой инфраструктуре Одессы и Измаила.

Всего за ночь, по данным Воздушных сил ВСУ, Украину атаковали 99 российских беспилотников и одна ракета. 73 дрона были нейтрализованы. "Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных дронов на 16 локациях", – говорится в сообщении.

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG