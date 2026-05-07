Россия в одностороннем порядке объявила перемирие с 8 по 10 мая

Россия объявила о временном прекращении боевых действий с Украиной, которое продлится с 00:00 8 мая до 10 мая. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Согласно заявлению ведомства, в этот период все группировки прекратят боевые действия, также будут прекращены ракетные удары и удары беспилотниками "по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины".

"При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооруженными Силами РФ будет дан адекватный ответ", – говорится в сообщении.

Также в Минобороны повторили угрозу нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если украинская сторона попытается "сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером 7 мая, что не рекомендует лидерам иностранных государств посещать парад в Москве 9 мая. Он напомнил, что Россия не приняла украинское предложение прекратить огонь с 6 мая, в ответ "были только новые российские удары, новые угрозы со стороны России".

"Они хотят от Украины разрешения провести их парад, чтобы выйти на площадь безопасно на час раз в год, а потом дальше снова убивать наших людей и воевать. Уже россияне говорят об ударах после 9 мая. Странная и точно неадекватная логика российского руководства. Есть и обращения от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина "будет действовать зеркально".